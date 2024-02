Dramatische Situation Viel zu wenig Kitaplätze in Bad Godesberg

In Bonn im Allgemeinen und in Bad Godesberg im Speziellen fehlt es an Kindergartenplätzen. Mehr als 1000, so geht aus dem aktuellen Kitabedarfsplan hervor, sind es im gesamten Stadtgebiet. Schließungen wie die der Telekom-Kita in Beuel erhöhen den Druck, neue Einrichtungen müssen her, alte gilt es zu erhalten. Doch schon droht die nächste Hiobsbotschaft. Denn der französische Kindergarten in Mehlem, Teil der École de Gaulle-Adenauer an der Meckenheimer Straße, sieht sich mit Finanzierungsproblemen konfrontiert.