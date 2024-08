Relikte aus der Hauptstadtzeit Aus einer leer stehenden Botschaft sollen Eigentumswohnungen werden

Bad Godesberg · In Bad Godesberg gibt es noch zehn frühere Residenzen und Botschaftsgebäude, die eine neue Nutzung suchen. Der Zustand der Gebäude ist sehr unterschiedlich. Erste Pläne gibt es für den Leerstand an der Turmstraße in Plittersdorf. Das Gebäude ist bereits verkauft.

15.08.2024 , 08:40 Uhr

Botschaftsexperte Michael Wenzel betrachtet Plakate an der ungarischen Botschaft, die auf ein Neubauprojekt hinweisen. Foto: Benjamin Westhoff

Von Bettina Köhl Redakteurin Bonn