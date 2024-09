Sauerstoffmangel und Hubschraubereinsatz Bad Godesberger wollte den Kilimandscharo erklimmen - und scheiterte

Bad Godesberg · Als Ältester in einer Dreiergruppe wollte Kabarettist Gernot Voltz den Kilimandscharo besteigen. Doch auf dem Weg zum Gipfel war für den 70-Jährigen irgendwann Schluss. Was der Godesberger in Afrika erlebte und warum das Kapitel Berge für ihn noch nicht abgeschlossen ist.

06.09.2024 , 11:00 Uhr

Da war alles gut: Gernot Voltz, links, mit zwei Bonner Freunden und Löwen-Maskottchen vor der Kilimandscharo-Besteigung. Foto: privat