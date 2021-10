Fremdkörper im Adendorfer Wald : Spaziergänger in Adendorf sind wegen Plastikgranulat besorgt

Wachtberg-Adendorf Schwemmt Regen Plastikkügelchen vom Adendorfer Sportplatz in den nahegelegenen Wald? Diese Sorge treibt Spaziergänger um. Fachleute bewerten das Problem als überschaubar.

Wenn auf dem Sportplatz in Adendorf gekickt wird, fliegt neben dem Ball gelegentlich aufgewirbeltes Plastikgranulat vom Kunstrasensportplatz auf die gepflasterte Umrandung des Platzes. Zwar kehrt der Verein die Plastikkügelchen regelmäßig auf den Platz zurück. Trotzdem waschen und fegen Regen und Wind einige Kügelchen vom Platz in die Randbereiche neben dem Sportplatz. Das versetzte Spaziergänger in Sorge.

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass das für unsere Umwelt gut sein soll, wenn das Plastik vom Platz massenhaft in den Wald oder in die Kanalisation geschwemmt wird“, sagte eine Spaziergängerin, die ihren Namen nicht in der Presse lesen wollte. Sie verwies darauf, dass man sich allerorten bemühe Mikroplastik zu vermeiden, hier das Material aber in den Wald gerate. Hubert Neukirchen, Vorstandsvorsitzender des Sportvereins Alemannia Adendorf, zeigte sich überrascht. „Das ist bisher nicht als Problem aufgetreten“, sagte er. Auch Georg Freiherr von Loë, Eigentümer des benachbarten Waldes, kannte das Phänomen bisher nicht. Er hielt es für eher unwahrscheinlich, dass Granulat in großer Menge in den Wald gerate, weil das Gefälle des Sportplatzes nicht in Richtung Wald gerichtet sei.