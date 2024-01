Verspätungen und Zugausfälle in Bonn Die Linien 16 und 18 erhitzen weiter die Gemüter

Die Kritik an der Zuverlässigkeit der Stadtbahnlinie 16 wächst. Es vergehe kein Tag, an dem es auf der zwischen Bad Godesberg Stadthalle und Köln-Niehl verkehrenden Linie keine gravierenden Probleme gebe, sagt GA-Leser Ulf van Lengerich. Ausfälle oder Wartezeiten von 20 bis 30 Minuten besonders am Godesberger Ende der Linie seien „eher normal“, obwohl doch eigentlich ein Takt von zehn Minuten vorgesehen sei. Das seien „katastrophale Zustände“. Auch andere Leser beziehen sich mit ihrer Kritik ausdrücklich auf die Zeiten vor dem Wintereinbruch, vor den jüngsten Baumaßnahmen der Deutschen Bahn zwischen Bonn und Köln und außerhalb der Lokführerstreiks.