Unversicherte Räder Berliner Touristin verklagt die Bonner Caritas wegen Leih-Pedelec

Die Berlinerin war gern in Bonn und hatte ihren ersten Aufenthalt am Rhein Ende April genossen. Wenn da nicht die Sache mit dem wertvollen Leihfahrrad gewesen wäre, das ihr abends an ihrer Unterkunft in Bad Godesberg gestohlen wurde. Jetzt soll sie knapp 2300 Euro selbst zahlen. Weil sie das nicht einsieht, treffen sich die Frau und die Bonner Caritas im Januar in Berlin vor Gericht.