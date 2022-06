Auszeichnung als „Courage-Schule“ : Bonner Berufskolleg macht sich stark gegen Rassismus

Bad Godesberg​ Das Friedrich-List-Berufkolleg darf sich offiziell als „Courage-Schule“ bezeichnen. Die Leitung sieht das Siegel als Ansporn, sich weiterhin gegen Rassismus einzusetzen.

„Attribute wie Wertschätzung, Toleranz und der gegenseitige respektvolle Umgang sind schon immer in unserer Schule verankert gewesen“, sagte Schulleiterin Antje Kost. „Dennoch gibt es beim Thema Rassismus auch bei uns Probleme, die wir zukünftig noch engagierter weiterverfolgen werden.“ Das neue Siegel soll also auch ein Startschuss sein für mehr Möglichkeiten und mehr Präsenz.

Bereits vor drei Jahren hatten die Schüler deshalb viele Unterschiften gesammelt. Gemeinsam mit den Lehrern verpflichteten sie sich, verstärkt gegen Rassismus aktiv zu werden. Nach zwei Corona-Jahren konnte am Freitag im Rahmen eines Schulfestes nun die offizielle Übergabe des Logos erfolgen. Keith Hamaimbo vom Kommunalen Integrationszentrum der Stadt Bonn überreichte das Zertifikat an Schulleiterin Kost. „Es ist ein Zertifikat, womit sich die Schule bereit erklärt, etwas gegen Rassismus und Diskriminierung zu tun. Es ist keine Ehrung, sondern eine Hausaufgabe für die gesamte Schule“, sagte Hamaimbo.

17 „Courage-Schulen“ in Bonn

Offiziell darf sich das FLB nun „Courage-Schule“ nennen. Bundesweit gibt es von solchen Schulen bereits mehr als tausend. Allein in Bonn sind es 17 an der Zahl. Der kommunale Ansprechpartner ist Hamaimbo. Im September soll mit dem Konrad-Adenauer-Gymnasium eine weitere Schule hinzukommen, teilte der städtische Mitarbeiter mit. „Das Logo passt zum FLB, da hier auch viele Schüler aus unterschiedlichen Nationen vertreten sind, die im Alltag selbst Rassismus und Diskriminierung erleben – das ist nun ein tolles Zeichen für die Schüler, dass sie bewusst gegen das Thema vorgehen können“, sagte Hamaimbo. „Ich glaube, die Schule ist ein Ort, wo so ein Thema eine große Chance bei vielen jungen Menschen hat. Die Schule kann ein Motor für Veränderungen in der Gesellschaft sein.“ Nach der Übergabe sagte Kost: „Ich finde es sehr schön, dass wir uns jetzt auf den Weg gemacht haben und dieses Siegel bekommen haben. Es bestärkt uns, weiterzumachen, und es soll auch allen Schülern Mut machen, das Thema in der Gesellschaft couragiert anzugehen.“