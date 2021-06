Konstanze Ebel aus Bad Godesberg : Cartoonistin dichtet und malt „Corona-Gebete“

Bad Godesberg Konstanze Ebel hat sich als Cortoonistin mit humorvollen Pandemiekommentaren einen Namen gemacht. Die Bilder, die sie „Corona-Gebete“, nennt kann man unter anderem bei Instagram finden. Die besten Ideen kämen ihr abends beim Zähneputzen, nachdem sie die täglichen Nachrichten verfolgt habe.

„Geduld mit dem Impfpass, dem digitalen“, steht in einer schwungvollen Schreibschrift über einem der neuesten Cartoons von Konstanze Ebel. Und der zeigt, wie unter der Schreibtischlampe ein bebrilltes Männlein mit schütterem Haar angestrengt handschriftlich den nächsten Pass herstellt. Was Ebel humorvoll reimend mit: „Es ist viel Arbeit, QR-Codes zu malen“ kommentiert. Und damit wieder einmal eines der aktuellen pandemiebedingten Themen mit einem Augenzwinkern auf den Punkt bringt. „Meistens zeichne ich meine Ideen morgens ab 5 Uhr aufs iPad und stelle sie dann ins Netz“, berichtet die 46-Jährige. Das Feedback auf ihre Aussendungen komme dabei sofort: Lacher, Glückwünsche, zustimmende Kommentare aus Flensburg bis aus dem tiefsten Bayern. „Ich erreiche mit meinen inzwischen gut 400 Posts rund 700 Abonnenten“, sagt Ebel und lacht.

Für das Projekt hatte Ebel keinen Plan

Denn eigentlich war die Kunsthistorikerin, die für die Berliner Berhard-Heiliger-Stiftung arbeitete, bei diesem Projekt gar nicht nach Plan vorgegangen. „Ich war schon immer diejenige, die privat bei Festen für Lieder und Zeichnungen sorgte“, berichtet sie. Klar, dass auch die Abiturrede von ihr in Reimen gehalten wurde. Dann kamen die Pandemie und die Notwendigkeit, für ihre vier Kinder eine eigene „Privatschule“ aufzumachen. Ebel lächelt. Da habe sie morgens um 5 Uhr einfach Auszeiten für sich selbst gebraucht. Sie male und dichte also ihren täglichen Kommentar zur Lage: „Mist, ich sitze in der Falle. Und das Klopapier ist alle“, war eines der ersten Themen 2020. „So mit Corona fühle ich mich fast wie Jona“, ein anderes. Bürger im Lockdown säßen halt wie der biblische Jona mutterseelenallein im Walfischmagen zwischen Plastiktüten, die faulen, und täten Eines: maulen.