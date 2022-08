Weiter Ärger über Wartezeiten : Bisher kaum Geld für Zensus-Helfer in Bonn

Software zur Abrechnung

Unklar ist weiterhin, wie das technische Problem mit der Abrechnungssoftware entstanden ist. Die Stadt Bonn ließ eine erneute zeitig gestellte Anfrage bis Montagnachmittag unbeantwortet. Die landeseigene Statistikbehörde IT.NRW erklärt auf wiederholte Nachfrage, ihr seien keine Softwareprobleme bekannt, die die Auszahlung von Interview-Vergütungen verhindern würden: „Nach unserem Kenntnisstand gibt es kein Problem mit der eingesetzten Software“, heißt es von einem Sprecher. Das sieht man bei der Stadt Bonn wie berichtet anders – und auch ein Stück rheinabwärts scheint man ähnliche Erfahrungen gemacht zu haben: „Die Zensus-Erhebungsstelle der Stadt Köln ist ebenfalls mit systematischen und softwaretechnisch bedingten Schwierigkeiten beim Einsatz des Erhebungsunterstützungssystems (EHU), welches vom Statistischen Bundesamt und den Statistischen Ämtern der Länder zur Verfügung gestellt wird, konfrontiert“, erklärt Sabine Wotzlaw vom dortigen Presseamt auf GA-Anfrage. Auch in Köln würde mit einer eigenständigen Anpassung der Prozesse und Abläufe reagiert und schließlich ausgezahlt – es folgt ein bemerkenswerter Hinweis: „wie in vielen anderen Erhebungsstellen“. Genauere Angaben machte die Sprecherin dazu nicht. Auch in Aachen ist der Ärger bekannt. Das Problem bei der Erstellung der Abrechnung tauche sogar in ganz Deutschland auf, sagt Sprecherin Evelin Wölk: „Es handelt sich tatsächlich um ein Problem der Software. Es wird auch in Aachen darauf hinauslaufen, die Vergütung außerhalb des Systems zu berechnen.“ Auch in der Grenzstadt will man nun zunächst Pauschalen als Teilsummen auszahlen. aba