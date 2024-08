Nächtlicher Feuerwehreinsatz Blumentopf brennt auf Balkon in Bad Godesberg

Ein brennender Blumentopf hat in der Nacht zu Samstag für einen Feuerwehreinsatz in Bad Godesberg gesorgt. Um 0.04 Uhr alarmierten gleich mehrere Personen die Feuerwehr, weil sie einen in Flammen stehenden Blumentopf auf einem Balkon bemerkt hatten, so die Feuerwehr Bonn in einer Pressemitteilung. Der brennende Blumentopf befand sich auf dem Balkon im ersten Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftsgebäudes am Theaterplatz in der Godesberger Innenstadt.