Ode an die Freude Bonner bringen Beethoven zu Kindern in Nepal

„Alle Menschen werden Brüder“ lautet eine der Zeilen aus Friedrich Schillers Ode „An die Freude“, die durch Ludwig van Beethovens neunte Sinfonie unsterblich geworden ist. Manchmal braucht es aber gar kein großes, professionelles Orchester und keinen Riesenchor, um die Botschaft dieser Verse zu transportieren. In dem nepalesischen Kinderdorf Bakunde, das rund 200 Kilometer westlich von Kathmandu in der Nähe von Pokhara am Fuße des Himalayas zu finden ist, spielen Schülerinnen und Schüler die Melodie mit sehr viel Herzblut auf ihren neuen roten Melodikas. Erst kurz zuvor hatte eine kleine Gruppe von Helfern aus Bad Godesbergd ie Instrumente nach Bakunde gebracht, darunter der Bad Godesberger Jazz-Pianist Marcus Schinkel.