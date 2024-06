Angebot in Bad Godesberg Bürgerstiftung und Caritas schaffen dauerhafte Demenzhilfe

Bei der letzten Pflanzaktion habe man den positiven Effekt des Miteinanders von Erkrankten mit völlig unterschiedlichen Voraussetzungen gesehen, sagte der Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung Christoph Eiden anlässlich der Vertragsunterzeichnung im Stiftungstreff. Mehrere Demenzerkrankte wollten Blumen in ein Hochbeet pflanzen. Jeder beteiligte sich nach seinen individuellen erhaltenen Fähigkeiten, während eine im Rollstuhl sitzende demenzerkrankte Frau recht lange stumm an der Seite saß. Durch das Miteinander angeregt habe sie, die sonst kaum noch sprach, klar und deutlich geäußert, sie wolle auch mitmachen, berichtete Eiden. Schließlich hatten die Menschen einen gemeinsamen schönen Nachmittag verlebt und ein schönes Ergebnis vollbracht. „Wir suchen immer nach Wegen, Teilhabe und möglichst lange gute Lebensqualität zu bieten“, so Eiden. Diese Form von Betreuung und Miteinander sei keine Selbstverständlichkeit, sagte er: „Wir erleben viel Mangel, viele Angehörige geraten an ihre Grenzen.“