Mode von Bonner Designerin So lief das Casting für Models im besten Alter im GOP

Freundliche Spannung liegt in der Luft. An der Bar im Foyer des GOP tummeln sich zahlreiche Frauen unterschiedlichen Alters. Der lange, mit Teppich ausgelegte Flur hinter der Bar hat sich an diesem Samstagmorgen in einen Laufsteg verwandelt. Aus einem Lautsprecher ertönt rhythmische Musik. Zwischen vielen jungen Frauen, meist in körperbetonender Kleidung, fallen einige Damen auf, die nicht in das Klischee „Model“ passen. Sie sind dem Castingaufruf von Fatima Halwani Couture gefolgt, die für das Charity Event “Fashion Show DeLuxe“ Best Ager Models sucht, also „Models im besten Alter“ ab 50, gerne auch 60 oder mit über 70 Jahren, wie es im Aufruf heißt.