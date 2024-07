Sieben Ausstellungen in Bad Godesberg Das erwartet die Besucher bei der Nacht der Galerien

Insgesamt sieben Ausstellungen sind allein bei der Nacht der Galerien am 7. und 8. Juni geplant und können am Freitag von 17 bis 22 Uhr sowie am Samstag von 14 bis 22 Uhr besichtigt werden. Das Programm ist laut Veranstalter bunt und vielfältig gewählt: So können beim Rundgang durch die Galerien etwa Malereien, Zeichnungen, Skulpturen, Street-Art, Druckgrafiken sowie angewandte Kunst und Designelemente betrachtet werden. Der GA stellt die einzelnen Stationen im Überblick vor.