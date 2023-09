Fest in Bad Godesberg Das erwartet die Besucher bei der Herbstkirmes in Plittersdorf

Los geht es am Freitag, 22. September, um 15 Uhr. Dann stehen erstmal Kinderaktivitäten auf dem Programm. Der offizielle Start ist dann um 17 Uhr, wenn Bezirksbürgermeister Michael Wenzel sich an den Fassanstich wagt. Am Abend verwandelt sich dann das Festzelt in einen Konzertraum. Mitsingen und Tanzen ist ausdrücklich erwünscht, wenn ab 20 Uhr die Band Handmade auf der Bühne steht, die den Gästen mit ihren Evergreens einheizt. Im Anschluss legt ein DJ auf, er sorgt mit Hits der letzten Jahrzehnte für Stimmung.