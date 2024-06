Session 2024/2025 Das ist das neue Bad Godesberger Kinderprinzenpaar

Der zwölfjährige Prinz in spe ist ein alter Hase, was Zepterschwingen und Co. angeht. Schließlich war er schon vor zwei Jahren in heimischen Gefilden an der närrischen Spitze aktiv. Als Kinderprinz „seiner“ Fidelen Möhnen. „In Bad Godesberg kann ich noch mehr Erfahrungen sammeln als in Lannesdorf. Am meisten freue ich mich auf die Züge“, verriet der Bad Godesberger am Mittwochabend beim ersten offiziellen Termin bei Bezirksbürgermeister Michael Wenzel im Haus an der Redoute. Dort stellte Festausschuss-Präsident Ralph Eisenstein mit Unterstützung weiterer Präsidiumsmitglieder das designierte Kinderprinzenpaar vor.