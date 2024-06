Nach Jahren der Ungewissheit Was aus dem ehemaligen Amerikanischen Club in Plittersdorf wird

Im Amerikanischen Club ist der Geist der Nachkriegsgeschichte sowie der jungen Bundeshauptstadt konserviert: Am Tag vor seiner berühmten „Ich bin ein Berliner“-Rede trafen sich in dem Gebäude am Rheinufer in Plittersdorf Kanzler Adenauer und US-Präsident Kennedy zum bilateralen Austausch. Ronald Reagan und Georg Bush gingen dort ebenfalls ein und aus, Willy Brandt und Helmut Schmidt sowieso.