Krieg gegen die Ukraine : Gruppe demonstriert vor russischem Generalkonsulat in Schweinheim

Rund 60 Personen haben am Mittwoch in Bonn gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine demonstriert. Foto: Axel Vogel

Schweinheim Eine Gruppe von rund 60 Personen hat am Mittwoch gegen den Krieg in der Ukraine vor dem russischen Generalkonsulat in Bonn-Schweinheim demonstriert. In der Nacht zuvor waren Schmiererein an dem Gebäude aufgetaucht.



Vor dem russischen Generalkonsulat in Bonn-Schweinheim haben am Mittwochvormittag rund 60 Leute gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine demonstriert. Dies teilte Nico Pappe, Veranstalter der Demonstration, vor Ort mit. Unterstützt wurden die Demonstranten von dem Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde in Bad Godesberg, die die Demo musikalisch untermalten.

Gegen 12.15 Uhr sollen, nach Informationen der Redaktion, einige der Demonstranten auf die Straßenseite des Konsulats gewechselt sein. Dort brachten sie Ballons in den Farben der ukrainischen Flagge am Zaun an und warfen ukrainische Girlanden auf das Gelände des Generalkonsulats. Die Polizei soll dazwischen gegangen sein und stoppte die Aktion.

Schmierereien am Generalkonsulat: Polizei ermittelt

