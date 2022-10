Demo in Bonn-Schweinheim : Gruppe demonstriert an Putins Geburtstag gegen den Krieg in der Ukraine

Demonstration vor dem Generalkonsulat der Russischen Föderation gegen den Krieg. Foto: Axel Vogel

Bonn Eine Gruppe von rund 20 Personen hat den Geburtstag von Wladimir Putin am Freitag zum Anlass genommen, vor dem Russischen Generalkonsulat in Bonn gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren.



Rund 20 Menschen haben sich am Freitagmorgen vor dem Generalkonsulat der Russischen Föderation im Bad Godesberger Ortsteil Schweinheim versammelt, um dort gegen den Krieg Putins gegen die Ukraine zu demonstrieren.

An dem friedlichen Protest nahmen sowohl Deutsche als auch Ukrainer und Ukrainerinnen teil. Auf ihren Plakaten waren viele Statements auf Russisch zu lesen, aber auch Sätze auf Deutsch wie „Putin, hau ab“ oder „Die Leute, die im Moment unter russischen Bomben sterben, sind wie du und ich“. Eine Ukrainerin erklärte, die Demonstration finde bewusst heute, an Wladimir Putins Geburtstag, statt. Man wolle so ironisch einen „Gruß“ an den russischen Präsidenten schicken und die russische Regierung nach ihrer Verantwortung in dem Kriegsgeschehen fragen.

