BonnOrange erklärt Deshalb sind die Altpapiercontainer immer zu voll

Ende April bekam man an der Ellesdorfer Straße in Lannesdorf einen Eindruck, warum es an Standorten von Altpapiercontainern in Bad Godesberg oft immer wieder zur spontanen Bildung wilder Müllkippen kommt: Einer der Container war kaum gefüllt, aber trotzdem konnte dieser nur noch eingeschränkt weiteres Altpapier aufnehmen. Denn ein Benutzer hatte kurzerhand eine extrem große Verpackung unzerkleinert so in eine Öffnung geschoben, dass diese Seite des Containers praktisch nicht mehr zu nutzen war.