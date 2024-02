Nach Umbau Deutsches Museum will zentrales Forum für Künstliche Intelligenz werden

An der Ahrstraße geht die vor zweieinhalb Jahren gestartete Mission KI (Künstliche Intelligenz) im Deutschen Museum Bonn nach einer Umbaupause weiter. Den Februar über war das Haus wegen Renovierung geschlossen, ab 1. März können die Besucher erkunden, wie viel sich verändert hat. Es ist viel. Am Mittwoch war noch einiges in Bewegung, klebte ein Mitarbeiter der Friesdorfer Firma Siebertz etwa noch letzte Bahnen der witzigen Tapete im neuen Kreativ-Atelier. „Ein Schülerlabor für den kreativen Umgang mit generativer KI, ChatGPT und etlichen Bildprogrammen“, erläutert Direktorin Andrea Niehaus, „an die Wände kommen noch KI-Kunstwerke.“