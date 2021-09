Eiserne Hochzeit in Bad Godesberg : Ehepaar Bläser blickt auf 65 gemeinsame Ehejahre

Bad Godesberg Seit 65 Jahren sind die Bad Godesberger Peter und Janny Bläser verheiratet. Gemeinsam haben sie viele Reisen unternommen, etwa nach Afrika und in die Arktis – und auch anlässlich ihrer Eisernen Hochzeit ging es auf Tour.

„Schwimmen habe ich im Bombentrichter gelernt“, sagt Peter Bläser und verweist auf einst schwere Zeiten in Deutschland. Die hätten sich seinerzeit nämlich in Teilen Bad Godesbergs häufig mit Grundwasser gefüllt. Peter Bläser erinnert sich an große Flächen, an denen die Bodenverhältnisse den alten Rheinverlauf deutlich kennzeichneten. In Friesdorf habe es im Bereich der Straße In der Kumme große Bereiche gegeben, die besseres Sumpfland waren, sagt der 87-Jährige. Der Name der benachbarten Straße In der Maar zeugt heute noch von diesen Zeiten.