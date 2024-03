Fahrradgeschäft in Bonn Einbrecher stehlen zehn hochwertige Mountainbikes in Friesdorf

Bonn-Friesdorf · In ein Fahrradgeschäft in Friesdorf sind am Sonntagnachmittag Unbekannte eingebrochen. Dabei entwendeten sie zehn hochwertige Mountainbikes.

04.03.2024 , 16:17 Uhr

Einbrecher stahlen zehn Mountainbikes aus einem Fahrradgeschäft in Friesdorf (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Bockwoldt





Von Chantal Dötsch