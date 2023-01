Erneuter Einbruch in Bonn : Einbrecher stehlen Tablet aus Plittersdorfer Kita

Plittersdorf Unbekannte sind in die Kita Caesarinis in Bonn-Plittersdorf eingestiegen und haben ein Tablet gestohlen. In dem Stadtteil ist im Januar besonders häufig eingebrochen worden.

Die Einbruchsserie in Plittersdorf reißt nicht ab. Betroffen ist speziell in den letzten Tagen vor allem die Wohngegend an und in der amerikanischen Siedlung (der General-Anzeiger berichtete): Wie die Pressestelle der Bonner Polizei am Donnerstag mitteilte, brachen in der Nacht auf Mittwoch Unbekannte in die Kindertagesstätte am Kolumbusring ein und stahlen dort ein Tablet aus einem Büro.