Einbruch in Pennenfeld : Polizei nimmt Einbrecherinnen noch am Tatort fest

Pennenfeld Die Polizei hat zwei Einbrecherinnen am Samstagnachmittag in Pennenfeld auf frischer Tat ertappt. Zuvor hat eine Zeugin die Beamten verständigt.

Am Samstag hat eine Zeugin gegen 14 Uhr zwei verdächtige Frauen in einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses auf der Marta-Worringer-Straße in Pennenfeld beobachtet und anschließend die Polizei verständigt. Die Frauen sollen dort in eine Wohnung im 3. Obergeschoss des Hauses eingedrungen sein.