Verkehrsbehinderungen in Rüngsdorf Eingestürzter Kanal in der Rolandstraße wird provisorisch repariert

Der eingebrochene Kanal in der Rolandstraße in Rüngsdorf wird in offener Bauweise provisorisch instandgesetzt. Wie das Presseamt am Montag mitteilte, hat die Stadt Bonn die Baufirma mit den Arbeiten beauftragt, die seit November 2022 den Kanal in der Rolandstraße durch einen neuen ersetzt. „Das Unternehmen hat bereits damit begonnen, die Einbruchstelle in einer Baugrube zu öffnen, damit die Schadstelle repariert und der Abwasserfluss wiederhergestellt werden kann“, so das Presseamt.