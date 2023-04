In 35 Minuten von Mehlem nach Bonn Erinnerungen an die alte Godesberger Straßenbahn

Und er berichtete von Fahrten mit besonders vielen Kunden, bei denen der Fahrer sogar noch einmal extra Schwung bei Steigungen nehmen musste. Möller erinnerte sich auch noch an den Tag, an dem die Bahn an der Wurzerstraße mit einem Kohlenlaster kollidierte. Plötzlich stand mit Albert Brenig auch ein Nachfolger Möllers aus dem Jahr 1974 auf und ergänzte einiges zur letzten Phase des Bahnbetriebs. „Wer weiß noch etwas vom Bimmelmännchen von viel früher?“, fragte mit Günter Gratzfeld schließlich ein hochbetagter Gast in die Runde. Das „Männchen“ sei ein kriegsversehrter älterer Herr gewesen, der am Engpass an der Bürgerstraße kommende Züge mit einem Pfeifen und einer weißroten Fahne habe ankündigen müssen, damit kein Unfall passierte. Ab und zu hätten Jungen dieses Trillern nachgeahmt, so dass die Bahn schon von der Rheinallee Richtung Bonn abgefahren sei, bevor der Schaffner überhaupt zugestiegen war.