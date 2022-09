Rauchmelder möglicherweise defekt : Feuerwehr und Polizei ermitteln nach Brand in Bad Godesberg

Feuerwehr und Polizei ermitteln nach Brand in Bad Godesberg

Löscheinsatz der Feuerwehr am vergangenen Freitag in Pennenfeld. Foto: Axel Vogel

Pennenfeld Nach dem Tod eines gehbehinderten Mannes bei einem Brand in Bad Godesberg, haben Feuerwehr und Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Auch die Möglichkeit eines defekten Rauchmelders wird in Betracht gezogen.

Nach dem tragischen Tod eines gehbehinderten Mannes in einer Pennefelder Wohnung, in der am Freitagnachmittag ein Brand ausgebrochen war, stellt sich die Frage, ob der Rauchmelder funktioniert hat.