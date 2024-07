Verdacht auf Brandstiftung Erneuter Brand in ehemaliger Schule in Bad Godesberg

Am Mittwochabend hat es in einem ehemaligen Schulgebäude in Bad Godesberg gebrannt. Wie die Feuerwehr am Donnerstagmorgen gegenüber dem GA mitteilt, wurden die Einsatzkräfte gegen 21 Uhr von einem Anwohner zu einem Brand in der Friesdorfer Straße alarmiert. Der Brand habe sich im ersten Obergeschoss des Gebäudes befunden. Laut Polizei habe in einem der Klassenräume Unrat und ein Schrank gebrannt.