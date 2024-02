„Löwe von Münster“ Mobiler Escape Room aus Bonn wirft die Frage nach Zivilcourage auf

Die Teilnehmer tauchen sofort in die Geschichte ein, in der Clemens August Graf von Galen, früher Bischof von Münster, eine wichtige Rolle spielt, folgen den Hinweisen und lösen schließlich den Fall, manche Gruppen in weit kürzerer Zeit als vorgegeben. Aber: Es geht nur gemeinsam. Auch Ulrike Brzoska und Tochter Mirjam haben sich angeschlossen. Am Ende sind sie begeistert, wie sich die Zusammenarbeit mit den anderen Teilnehmern der fiktiven Pfadfindergruppe, deren Gruppenleiter in der Geschichte von der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) verhaftet worden war, im Escape Room gestaltet. Natürlich wurde es bei der Suche der Flugblätter mit dem verbotenen Predigttext auch hektisch und eindrücklich. Kardinal von Galen hatte in seiner Predigt am 3. August 1941 öffentlich über die systematische Tötung von Menschen mit Behinderungen durch die Nationalsozialisten gesprochen. Wegen des Mutes, gegen die menschenverachtenden Nazi-Gräueltaten zu predigen, wurde von Galen auch „Löwe von Münster“ genannt.