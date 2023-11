Veranstaltung in Bonn Evangelische Kirchen planen Tauffest in der Rheinaue

Bonn steht unter dem Titel „Dich hat der Himmel geschickt“ das erste große Taufevent bevor: Am 29. Juni 2024 planen die drei benachbarten evangelischen Kirchenkreise Bonn, Bad Godesberg-Voreifel und An Sieg und Rhein ein großes Tauffest in der Rheinaue auf dem Gelände des KunstRasens. "Wir laden zu einem bunten Familienfest mit Bandmusik und einem riesigen Kinderchor an diesem zentral gelegenen Ort mit guter Verkehrsanbindung und guter Infrastruktur", erklärt der Godesberger Pfarrer Tobias Mölleken für die Steuerungsgruppe. Alle seien eingeladen: "Die, die gerne getauft werden möchten, aber natürlich auch die, die einfach Lust haben, einen schönen Tag mit guter Musik und Picknick in schöner Atmosphäre zu verbringen."