Taufen kann man auch im Freien Evangelischer Kirchenkreis Bad Godesberg diskutiert alternative Segensformate

Aktuell schon praktizierte neue Möglichkeiten standen auf jeden Fall im Fokus der Synode. Die Kirchengemeinden Zülpich und Weilerswist etwa taufen schon traditionell am Wasser, nämlich dem Zülpicher See und an der Erft. Pfarrer Gregor Weichsel, Euskirchen, schilderte den Ablauf einer Trauung, auf Wunsch des Paars, mit Pferden und einer anderen im Western-Stil. Pfarrer Oliver Ploch, der am Samstag die Synode in Friesdorf zu Gast hatte, wies auf seine Premiere von „Popup-Taufen“ hin: Am 25. Juni könnten sich Personen ab 10.30 Uhr in der Godesberger Christuskirche, Wurzerstraße 31, und ab 18 Uhr in der Pauluskirche, In der Maar 7, spontan zur Taufe entscheiden, erläuterte er. Man komme einfach eine Viertelstunde vor Gottesdienstbeginn und bringe den Personalausweis mit. „Mal sehen, ob das angenommen wird“, sagte Ploch. Im Juni 2024 ist auf jeden Fall wohl in der Bonner Rheinaue ein großes Tauffest geplant: Unter dem Motto „Dich hat der Himmel geschickt“ in Kooperation mit den anderen beiden Bonner Kirchenkreisen, berichtete der Godesberger Pfarrer Tobias Mölleken.