Polizei fahndet mit Foto : Mann soll sich mehrfach in Bonn vor Kindern entblößt haben

Bonn Mit einem Foto sucht die Bonner Polizei nach einem Mann, der sich mehrfach vor Kindern und Jugendlichen entblößt haben soll. Zuletzt fiel der Mann in einem Bus auf, als er zwei junge Mädchen belästigte.

Bereits mehrfach soll sich ein bislang unbekannter Mann in Bonn vor Kindern und Jugendlichen entblößt haben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Dabei soll er mehrfach sein Geschlechtsteil gezeigt haben. Zuletzt fiel der Mann Ende Januar in einem Bus der Linie 855 in Bad Godesberg auf. Da soll er zwei zwölf- und dreizehnjährige Mädchen belästigt haben.