Großbrand in Bonn-Friesdorf : Löscharbeiten nach Feuer auf Reiterhof dauern weiter an

Am Tag nach Ausbruch des Feuers dauern die Löscharbeiten an. Foto: Axel Vogel

Bonn-Friesdorf Auf einem Reiterhof in Bonn-Friesdorf ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen, rund 700 Strohballen und Teile einer Lagerhalle standen in Flammen. Einen Tag später sind Feuerwehr und THW dort noch immer im Einsatz.



Am Tag nach dem Feuer auf dem Annaberger-Hof in Bad Godesberg dauern die Löscharbeiten weiter an. Die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk (THW) sind am Donnerstagmorgen noch mit zahlreichen Einsatzkräfte vor Ort, um das Feuer zu löschen. Am Mittwochmorgen stand dort eine rund 1000 Quadratmeter große Lagerhalle für Strohballen in Flammen.

Feuerwehr und THW ziehen weiter Stroh auseinander, fahren es mit Radladern vom Hof auf das Feld, um es dort zu abzulöschen. „In der Nacht wurde das brennende Stroh fortlaufend aus den Überresten der eingestürzten, Scheune herausgefahren und dann auf einer Koppel abgelöscht“, sagt Feuerwehr-Sprecher Frank Frenser. Zum Einsatz kamen acht Räumfahrzeuge des Eigentümers, vom städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb Bonnorange, der Feuerwehr Bonn und der THW Ortsverbände Siegburg, Köln-Ost, Bergisch Gladbach und Nörvenich. Zudem gehen die Wehrleute weiter auf dem Hof selbst gegen den Brand vor. Einsatzkräfte des THW decken darüber hinaus das Dach eines Nebengebäudes auf, um dort nach möglichen Glutnestern zu suchen.

Das Brandgut, was an einer Trennwand zu Stallanlagen lagerte und vor sich hin brannte, konnte in der Nacht erfolgreich entfernt werden, sagt Frenser. Eine Brandausbreitung in die nicht betroffenen Stallanlagen könne daher mittlerweile ausgeschlossen werden.

Ein Problem für die Wehrleute: „Ein Teil des Gebäudes ist nicht mehr tragfähig“, sagt Eric Lambertz, Einsatzleiter der Feuerwehr, dem GA. Das Dach, unter dem noch Strohballen liegen, drohe einzustürzen. Mit Tagesanbruch wurde daher die Rüsteinheit der Feuerwehr Bonn mit Rüstwagen und Kran zur Einsatzstelle beordert, um gemeinsam mit dem THW das Dach zu entfernen, um an das brennende Stroh zu kommen. Die Feuerwehr werde noch mehrere Stunden im Einsatz sein. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, sagt Lambertz.

Das Feuer war am Mittwochmorgen gegen 7.40 Uhr ausgebrochen, rund 700 Strohballen inklusive Teile der Lagerhalle standen in Flammen. Eine helle, leicht bräunliche Rauchsäule stieg auf und war weithin zu sehen. Rund 230 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW und Johanniter waren im Einsatz.