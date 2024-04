Feuer in Bad Godesberg Einsatz im U-Bahnhof stellte Feuerwehr vor Herausforderung

Bad Godesberg · Egal ob in einer Tiefgarage, einem Tunnel oder einem U-Bahnhof: Geht es unter die Erde, wird es für die Feuerwehr schwierig. Doch die Wehr ist für den Ernstfall gerüstet. So auch bei einem Einsatz in Bad Godesberg.

16.04.2024 , 17:08 Uhr

Die Feuerwehr war am Montagabend bei einem Brand im U-Bahnhof Bad Godesberg im Einsatz. Foto: Ulrich Felsmann

Von Ayla Jacob Redakteurin Bad Godesberg