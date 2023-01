30 Einsatzkräfte im Einsatz : Feuerwehr Bonn befreit Hündin aus Dachsbau

Die Feuerwehr Bonn hat am Freitag eine Hündin aus einem Dachsbau befreit. Foto: Axel Vogel

Lannesdorf In Bonn ist am Freitag eine Hündin in einem Dachsbau verschwunden. Die Feuerwehr Bonn ist mit 30 Einsatzkräften ausgerückt, um die Hündin zu befreien.



Am Freitagvormittag sind die Einsatzkräfte der Bonner Feuerwehr zu einem unüblichen Einsatz in Lannesdorf ausgerückt. Wie Heiko Basten, Sprecher der Feuerwehr Bonn, vor Ort mitteilte, war dort gegen 11.20 Uhr eine Mischlingshündin in einem Dachs- oder Fuchsbau verschwunden.

Der Besitzer und seine fünf Jahre alte Hündin waren am Freitagvormittag auf unwegsamen Gelände spazieren, als die Hündin in dem Tierbau verschwand. Der Besitzer alarmierte die Feuerwehr, welche eine erste Erkundung durchführte. Daraufhin alarmierten die Feuerwehr weitere Einsatzkräfte und suchten mithilfe mehrerer Endoskopiekameras, die von der Polizei Bonn sowie von einem örtlichen Rohrreinigungsunternehmen stammen, den mutmaßlichen Dachsbau ab. Wie ein Mitarbeiter des Rohrreinigungsunternehmens mitteilte, soll die Hündin 3,80 Meter tief unter der Erde gesessen haben.

