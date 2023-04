Einsatz in Plittersdorf Feuerwehr löscht brennenden Wasserkocher

Plittersdorf · In Bonn hat die Feuerwehr am Samstag einen brennenden Wasserkocher in einer Wohnung gelöscht. Die Mieterin wurde dem Rettungsdienst übergeben.

08.04.2023, 19:55 Uhr

Foto: Axel Vogel





Die Feuerwehr Bonn hat am Samstagabend gegen 19.20 Uhr einen brennenden Wasserkocher in einer Wohnung gelöscht. Wie der Einsatzleiter der Polizei vor Ort mitteilte, hatte die Bewohnerin der Wohnung den Wasserkocher auf den Herd gestellt, wo dieser Feuer fing. Die Einsatzkräfte konnten den Brand zügig löschen, die Bewohnerin wurde dem Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus gebracht.

(ga)