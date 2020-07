Feuerwehreinsatz in Friesdorf : Holzunterstand brennt in Bonn

Holzunterstand brennt in Bonn

Feuerwehreinsatz in Friesdorf

Bonn Hinter dem Sportplatz Friesdorf ist in der Nacht zu Donnerstag ein Holzunterstand abgebrannt. Ein Anwohner hatte die Flammen entdeckt.

Auf dem Parzellengrundstück hinter dem Sportplatz Friesdorf ist ein Unterstand in der Nacht zu Donnerstag komplett niedergebrannt. Ein Anwohner hatte das Feuer entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Gegen 23 Uhr trafen die ersten Löschkräfte am Schwalbengarten ein. Das Feuer hatte sich in der Nähe eines Spielplatzes gebildet. Als die Rettungskräfte eintrafen, hatten die Flammen schon auf Bäume und die Umgebung übergegriffen.