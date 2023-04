Einsatz in Plittersdorf Feuerwehr rettet Frau aus brennender Wohnung

Die Feuerwehr Bonn hat am Samstagabend gegen 19.20 Uhr eine Frau aus einer brennenden Wohnung in der Saarstraße in Bonn-Plittersdorf gerettet. Der häusliche Pflegedienst, der nach der Bewohnerin der Wohnung schaute, alarmierte die Feuerwehr, als er die Dame auf dem Boden liegend in einer stark verrauchten Wohnung vorfand, teilte die Polizei mit.