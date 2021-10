Fahndung der Bonner Polizei : Unbekannte wollten mit gestohlener Bankkarte einkaufen

Rüngsdorf. Zwei Männer wollten im Juni in einem Supermarkt in Bad Godesberg mit einer gestohlenen Bankkarte bezahlen. Die Polizei hat nun ein Foto der Verdächtigen veröffentlicht und bittet um Hinweise.

Die Polizei sucht nach zwei Männern, die im Aldi an der Seufertstraße in Bonn-Rüngsdorf mit einer gestohlenen Bankkarte bezahlen wollten. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sollen die beiden Verdächtigen versucht haben, die Karte am 12. Juni einzusetzen und damit 650 Euro zu bezahlen. Der Versuch scheiterte jedoch, da sie die PIN an der Kasse eingeben mussten. Daraufhin verließen die Männer das Geschäft