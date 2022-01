Schwer verletzt : Frau in Friesdorf niedergeschlagen und ausgeraubt

Frau in Friesdorf niedergeschlagen und ausgeraubt

Bonn Im Bad Godesberger Ortsteil Friesdorf ist es am Neujahrsmorgen zu einem schweren Raub gekommen. Eine Frau wurde auf der Straße niedergeschlagen und schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, vor allem einen Taxifahrer.

Schwer verletzt wurde eine 53-Jährige am Neujahrsmorgen bei einem Straßenraub im Bad Godesberger Ortsteil Friesdorf. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die Frau gegen 4.30 Uhr auf der Ürziger Straße unterwegs und wollte in die Dromersheimer Straße gehen. Dann tauchte nach ihren Angaben unvermittelt ein bislang unbekannter Mann vor ihr auf und schlug ihr ins Gesicht. Die 53-Jährige brach aufgrund der Wucht des Schlages zusammen.