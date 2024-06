Neuauflage nach Corona-Pause Godesbürgerinnen organisieren Fashion-Show für den guten Zweck

Viele Projekte hat das Netzwerk der Godesbürgerinnen in den vergangenen Jahren vorangetrieben, unter anderem mit Benefizveranstaltungen finanzielle Mittel zusammengetragen, die in der Region an Institutionen übergeben wurden. Vor fünf Jahren fand zum letzten Mal die beliebte Fashion-Show im Rittersaal der Godesburg statt – nun gibt es eine Neuauflage im Herbst.