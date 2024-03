Friedhain auf dem Heiderhof Friedhofsgebühren in Bonn steigen auf das Achtfache

Die letzten Monate waren für Familie Baer nicht leicht. Innerhalb kurzer Zeit starben Schwiegervater und Schwiegermutter von Joachim Baer. Beide wurden so, wie sie es sich zu Lebzeiten gewünscht hatten, anonym auf dem Friedhain auf dem Heiderhof beigesetzt: Schwiegervater Siegfried Anfang April 2023, seine Ehefrau Ursula Ende Januar 2024. Was den Bonner Unternehmensberater ärgert, sind die beiden Gebührenbescheide, die er von der Stadt innerhalb weniger Monate für die Bestattungen seiner Angehörigen erhalten hat: Denn während ihm im vergangenen Jahr für die Nutzung des Urnengrabes des Schwiegervaters eine jährliche Gebühr von 15,79 Euro in Rechnung gestellt wurde, erhöhte sich der Betrag für das Grab der Schwiegermutter in diesem Jahr auf 126,95 Euro. „Für exakt die gleiche Position“, sagt er.