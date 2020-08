Bad Godesberg : 22-Jähriger kurvt mit 1,4 Promille auf E-Scooter herum

In Friesdorf hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag einen 22-Jährigen auf einem E-Scooter gestoppt. (Symbolfoto) Foto: dpa/Christoph Soeder

Friesdorf In Friesdorf hat die Polizei einen 22-Jährigen gestoppt, der mit einem Wert von 1,4 Promille in Schlangenlinien auf einem E-Scooter herumfuhr. Die Einsatzkräfte stellten in der Folge seinen Führerschein sicher.



Von Christine Bähr

In der Nacht zu Sonntag hat die Polizei in Friesdorf einen Mann angehalten, welcher betrunken auf einem E-Scooter unterwegs war. Wie die Polizei angab, fiel ihr der 22-Jährige auf der Servatiusstraße auf, weil er in sichtbaren Schlangenlinien fuhr.