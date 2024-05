Honig aus „Bonner Stadtblühten“ Auf dem SWB-Betriebshof summen die Bienen

Die Haltbarkeit des Honigs ist hingegen unabhängig vom Produktionsort. „Die hängt in der Regel vom Wassergehalt ab“, erklärte Kattelmann. Enthält die süße Masse mehr als 20 Prozent Wasser, beginnt der Honig schnell zu gären. Damit wäre die Ernte als gesunder Brotaufstrich nicht mehr zu gebrauchen. „Möglichweise wurden so die ersten Vorstufen des Mets gefunden“, mutmaßte Schneider. Den wollten die beiden aber nicht produzieren. Deshalb streben sie wie ihre Imkerkollegen in der Regel auf einen Wassergehalt unter 20 Prozent, besser 18 Prozent an. Theoretisch sei Honig so unendlich haltbar. „Man hat schon Honig in Pharaonengräbern gefunden“, verwies Schneider auf rund 2000 Jahre alte süße Ware. Dennoch müsse man sich in Europa an geltende Gesetze halten und auf jedem Glas ein Haltbarkeitsdatum anbringen. „Bei uns sind das in der Regel zwei Jahre“, so Kattelmann.