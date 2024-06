Einsatz in Bonn Feuerwehr löscht Brand in leer stehendem Schulgebäude in Friesdorf

Einsatzkräfte der Feuerwehr haben am Sonntagnachmittag einen Brand in einer leer stehenden Schule in Bonn-Friesdorf gelöscht. Das Feuer in dem Gebäude an der Friesdorfer Straße sei gegen 13.45 Uhr gemeldet worden, sagte Konrad Lipp, Einsatzleiter der Bonner Feuerwehr. Den Wehrleuten sei es schnell gelungen, das Feuer unter Kontrolle zu bringen.