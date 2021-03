In der Rüdesheimer Straße : Zwei Gartenlauben standen in Friesdorf in Flammen

Zwei Gartenlauben standen in Friesdorf in Flammen

In Friesdorf waren zwei nebeneinanderliegende Gartenlauben in Brand geraten. Foto: Axel Vogel

Friesdorf Zum dritten Brand innerhalb von zwölf Stunden rückte die Feuerwehr Bonn um kurz nach Mitternacht aus. In der Rüdesheimer Straße waren zwei nebeneinanderliegende Gartenlauben in Brand geraten. Verletzt wurde niemand.

Innerhalb von zwölf Stunden musste die Feuerwehr Bonn am Freitag zu insgesamt drei Bränden ausrücken. Wie der Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn mitteilt, waren um kurz nach Mitternacht in einer Kleingartensiedlung in der Rüdesheimer Straße zwei nebeneinanderliegende Gartenlauben auf einer Fläche von rund 100 Quadratmetern in Brand geraten.