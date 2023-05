Spruchtafel-Projekt in Friesdorf Alte Sprüche sollen vor dem Aussterben bewahrt werden

„Für ein weiteres Fachwerkhaus an der Annaberger Straße an der Ecke Klufterstraße wurde der Spruch ‚Wo all ene Puckel han, laach me öve ne jrade Mann‘ gewählt“, berichtet Stöcker schnunzelnd weiter. Übersetzt ins Hochdeutsche heißt das: „Wo alle einen Buckel haben, lacht man über einen aufrechten Menschen“. Letztlich sei das ein Spruch mit politischer Dimension, der an Aktualität gewinne, meint die Künstlerin. „Wir wollen diese ausgegrabenen Schätze von Sprüchen vor dem Aussterben bewahren und in den Alltag zurückholen“, betont Schwalb. Eher einspurige Zitate wie „Echte Fründe ston zesamme“ oder „Et kütt wie et kütt“ will er eher nicht an Friesdorfer Hauswänden sehen. „Ich habe nicht an Karnevalskram gedacht“, nimmt der 90-Jährige kein Blatt vor den Mund.