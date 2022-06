Beckenfolie ist undicht : Das Friesdorfer Freibad wird in dieser Saison nicht mehr öffnen

Das Friesdorfer Freibad wird in dieser Saison nicht mehr öffnen

Friesdorf Die defekte Beckenfolie, aber auch Personalmangel sorgen dafür, dass das Friesi in dieser Saison nicht mehr öffnen kann. Auch die Öffnungszeiten vom Hardtberg- und Ennertbad werden angepasst.

Ein herber Schlag für die Schwimmerinnen und Schwimmer in Bad Godesberg: In dieser Saison wird das Friesi nicht mehr öffnen. Das teilte das städtische Presseamt am Donnerstagmittag mit.