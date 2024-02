Nach dem Hochwasser in Bonn Gefährlich schief stehender Schilderpfosten am Rhein

Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Das gilt auch für das Aufräumen nach dem Hochwasser am Rhein. Dort hing zuletzt noch ein umgeknickter Baum über dem Radweg. Doch auch weitere Schäden sind zu bemerken, von denen die Stadt manchmal erst nach Hinweisen aus der Bevölkerung erfährt. So hat GA-Leser Robert Schmechel einen schief stehenden Pfosten entdeckt, der sich seit Wochen über den Radweg zwischen Hotel Dresen und der Mehlemer Fähre neige. „Niemand ist für die Reparatur zuständig“, fürchtet er und außerdem: „Ob das noch lange gut geht?“ Eine Baustellenbegrenzung liegt umgestürzt oberhalb in der Böschung. „Wenn was passiert, ist das Geschrei groß“, sagt Schmechel.